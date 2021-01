In quarantena da settimane in attesa del risultato di un tampone e di un certificato

In quarantena da oltre due settimane pur avendo avuto esito negativo del tampone molecolare. Le inefficienze burocratiche stanno costringendo in casa da 21 dicembre una coppia catanzarese che non riesce ad ottenere comunicazione del risultato del secondo tampone e, di conseguenza, del certificato di fine quarantena che consente di poter tornare alla vita normale.

Tutto inizia prima delle festività natalizie quando la donna scopre di essere positiva al covid, dopo aver avuto un solo giorno di febbre. Poi nessun sintomo. Il marito si sottopone il 21 dicembre a tampone, che risulta negativo. L’Asp dispone un tampone molecolare il 2 gennaio, regolarmente effettuato. “Ci hanno detto che entro 24 ore ci avrebbero fatto sapere, ed invece oggi è 6 gennaio e non sappiamo niente”, spiega l’uomo.

“Se provo a chiamare uno degli otto numeri di telefono che ti rilascia l’Asp non risponde mai nessuno, a nessuna ora”.

“Ho scritto anche una pec agli indirizzi che mi ha dato il mio medico curante – continua la testimonianza – sottolineando quanto riportato nella circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020, ai sensi della quale io sarei già libero di uscire, ma il problema è che devono rilasciarmi il certificato di fine quarantena ed immissione nella comunità affinché io sia legalmente idoneo. E chiaramente non mi contatta nessuno, nessuno risponde a telefonate e pec”.

“Dopo avere trascorso in isolamento le festività natalizie – conclude – continuiamo a restare chiusi in casa come prigionieri, soprattutto io che sono risultato negativo”.