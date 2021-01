Coronavirus Pugliese-Ciaccio, impennata nell’area centrale: +141. Di questi 59 in provincia di Catanzaro

I focolai del Vibonese e Catanzarese fanno impennare la curva dei contagi Covid 19 nell’area centrale della Calabria. Lo si desume dal report dell’azienda Pugliese-Ciaccio che, ricordiamo, si riferisce solo ai tamponi molecolari processati dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

I nuovi casi in provincia di Catanzaro sono 59 su 307 tamponi analizzati (percentuale di positività di poco inferiore al 20%. Sono invece 4 le nuove positività nel Crotonese su 29 test eseguiti e 78 in provincia di Vibo su 443 tamponi.

Il totale dell’area centrale, in attesa dei dati regionali che come al solito saranno diffusi nelle prossime ore è di 141 nuove positività su 779 tamponi (18 per cento la percentuale).