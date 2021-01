Genitore in Rete: “Ffp2 per docenti e screening rapido gratuito per mondo scolastico”

Silvia Crispino referente regionale dell’associazione Genitore in Rete commenta così il pronunciamento del Tar Calabria che oggi ha bocciato in parte l’ultima ordinanza del governatore Ff Spirlì sulla scuola e ha ordinato il ritorno in classe per primarie e secondarie di primo grado per giornata. L’associazione va precisato non è tra i firmatari del ricorso presentato da decine di genitori che hanno agito autonomamente.

“Con l’ultima decisione del Tar la Calabria si allinea alla situazione complessiva in Italia per quanto riguarda le scuole elementari e media. Quanto previsto oggi con il decreto dei giudici amministrativi va incontro alle esigenze soprattutto di quei genitori, e non sono pochi, che per avendo per esempio un figlio nella scuola dell’infanzia (aperta) e uno alla primaria (chiuse) avrebbero potuto difficilmente gestire una situazione simile. Sarebbe stata una ulteriore complicazione in un momento duro”.

“Noi di Genitore in Rete – dice ancora – vogliamo che la situazione calabrese sia in linea con quella nazionale per tutte le scuole. Serve un piano puntuale che garantisca uno screening per personale scolastico e ragazzi, cosa che è stata fatta in altre regioni, per la ripartenza in sicurezza e la distribuzione di mascherine Ffp2 maggiormente protettive di quelle chirurgiche per il personale scolastico”.