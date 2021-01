Screening Covid per avvocati a Catanzaro: nessun caso positivo nei primi 100 test eseguiti

Screening anticovid per gli avvocati catanzaresi. Il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro, grazie al progetto predisposto dalla Cassa Forense, in ragione dell’emergenza sanitaria in atto ha infatti permesso agli iscritti, (avvocati e praticanti), di eseguire un tampone antigenico gratuito, nella tensostruttura allestita nell’area portuale di Catanzaro nel quartiere Lido.

Nel video le dichiarazione del presidente del Coa Antonello Talerico che ha reso noto che sono negativi i primi cento test eseguiti nello screening.