Coronavirus Squillace, sarà predisposta tensostruttura

Il sindaco di Squillace Pasquale Muccari rende no che il dirigente del polo sanitario di Squillace Agazio Mellace in sinergia con l’Amministrazione Comunale, sta predisponendo un’apposita tensostruttura nel piazzale Antonio Carnevale, per il pre-triage di accesso ai servizi sanitari e per un eventuale esecuzione di tamponi rapidi, ove la situazione epidemiologica, attualmente sotto controllo, dovesse aggravarsi.

“Ricordo – dice Muccari – che le ordinanze da me emesse, per Squillace Centro, sono 8 di quarantena obbligatoria, mentre, i relativi familiari stretti sono in quarantena fiduciaria, in attesa di tampone molecolare”.