Da domani potrebbe riaprire l’ala Covid del Pugliese con 25 posti. Intanto conclusa la vaccinazione del personale

Si è conclusa con un’adesione dell’82 per cento tra personale medico e infermieristico ed una piccola quota di dipendenti amministrativi la settimana di somministrazione della prima dose di vaccini anti-covid nell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio. Questi i numeri nello specifico: sono 1406 le persone vaccinate, di cui 1252 del presidio Pugliese e 154 del Ciaccio-De Lellis. Il 60 per cento delle stesse sono di sesso femminile, mentre la fascia di età maggiormente interessata è quella compresa tra i 50 e i 59 anni.

A tracciare il bilancio delle attività è Gianluca Raffaele, direttore medico di presidio, impegnato nell’equipe composta da medici, infermieri, oss, farmacisti e amministrativi formatasi ad hoc per garantire la somministrazione dei vaccini al personale ospedaliero come previsto, nella prima fase, dalle linee guida ministeriali. Insieme a Raffaele, anche Rosa Costantino, dirigente medico, Anna Maria Condito, responsabile del Governo funzioni infermieristiche, Laura Guzzo, direttrice UO Anestesia e rianimazione, Rita Morrillo, direttrice UO Farmacia, Pasquale Minchella, direttore dell’UO laboratori Microbiologia e virologia, Nicola Arena, PO dei laboratori Chimica clinica, e Francesco Citriniti responsabile ufficio amministrativo di presidio.

“Abbiamo lavorato 6 giorni a pieno ritmo – ha detto Raffaele – anche nei giorni festivi, per terminare in tempi rapidi le attività. Restano in sospeso sono alcuni dipendenti che presentano particolari allergie o patologie, o che hanno effettuato altre vaccinazioni ravvicinate, e per i quali si procederà nei prossimi giorni insieme ad amministrativi e personale delle ditte dopo l’estensione disposta dalla Regione. Poi si riprenderà giorno 17 gennaio con la seconda dose da somministrare ai primi 30 soggetti già interessati dal vax day”. Riguardo alla particolare conservazione dei 390 flaconcini consegnati, Rita Morrillo ha sottolineato che “il Pugliese è uno dei quattro punti di stoccaggio individuati in Calabria e che i materiali si trovano negli ultracongelatori in una zona videosorvegliata. Tutte le verifiche dei Nas hanno avuto esito positivo, l’Azienda ha anche acquistato altri due congelatori per rafforzarne la dotazione”.

Quasi tutto il personale vaccinato è stato, inoltre, coinvolto in un’indagine sierologica al fine di monitorare nei prossimi mesi la risposta immunitaria. In corsia il dottore volontario Roberto Squillace ha evidenziato l’auspicio che “l’esperienza di un’equipe che funziona ed è formata come questa possa avere continuità anche in futuro”.

Da domani probabilmente sarà riaperta l’ala Covid con i 25 posti letto. Al momento ci sono 34 ricoverati in malattie infettive e 4 in terapie intensive.