Riapertura delle scuole e Covid, Riccio: “Il sindaco sull’argomento ha tirato i remi in barca”

di Eugenio Riccio* Se l’Asp di Catanzaro, ad oggi, ha dimostrato assoluta incompetenza e negligenza nel gestire l’emergenza Covid (mancata adozione piattaforma informatica, uffici chiusi durante festivi e fine settimana, reperibili/irreperibili, telefoni muti, informazione ai cittadini zero, mancato tracciamento, ecc ecc ecc.), siamo forse lontani dalla verità nel sostenere che negli ultimi mesi anche l’amministrazione comunale di Catanzaro si è squagliata come neve al sole in tema di lotta al Covid ?

Il sindaco ha tirato i remi in barca in fatto di Covid? Non si ha forse, chiara ed inequivocabile, la sensazione che il sindaco di Catanzaro abbia negli ultimi mesi tirato i remi in barca facendo il minimo sindacale in tema di iniziative di contrasto al Covid ?

Se molti sindaci del circondario si son dati da fare con molte iniziative a tutela della salute dei cittadini, siete voi a conoscenza di una sola iniziativa posta in essere dall’amministrazione comunale di Catanzaro a tutela della salute dei catanzaresi ?

E se in consiglio comunale, alla unanimità dei presenti, sono state votate, su mia iniziativa, due mozioni che impegnavano il sindaco a programmare iniziative di contrasto al Covid, siete a conoscenza che qualcosa in merito sia stato fatto o realizzato ??

Non siamo forse uno dei pochi comuni in Italia incapace anche a fornire ai suoi cittadini il bollettino contagi Covid aggiornato giorno per giorno ?

Le scuole sicure grazie a dirigenti scolastici avveduti, ma le altre istituzioni che hanno fatto? Sulle Scuole una premessa è d’obbligo: abbiamo una certezza, le scuole possono considerarsi sicure per la salute dei nostri figli avendo i dirigenti scolastici applicato alla lettera i protocolli Covid.

Detto ciò, la domanda è: Asp incapace a gestire tracciamento e spegnere i focolai nella immediatezza, Comune fermo con tutte e quattro le frecce, certezza che durante le feste sia aumentata la curva dei contagi all’interno delle nostre famiglie, riaprire le scuole in questo momento è un rischio ?

Domani chiederemo al sindaco di chiudere le scuole Crediamo di si e per le ragioni esposte, domattina, durante il consiglio comunale, con diversi consiglieri comunali, presenteremo una formale richiesta al sindaco affinché emetta un preciso dispositivo per chiudere le scuole al fine di tutelare la salute dei bambini e delle proprie famiglie.