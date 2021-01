Area centrale della Calabria, 93 nuovi positivi al Coronavirus

Sono in totale 891 i tamponi eseguiti nelle utlime 24 ore per la zona centrale della Calabria. I nuovi positivi sono 93 (67 per Catanzaro e provincia, 16 per il Crotonese e 10 per il Vibonese. Sono stati eseguiti per Catanzaro 578 test (H 178, Territorio 340, Operatori 60, Rientri 0); per Crotone 70 (H 0, Territorio 70, Operatori 0, Rientri 0) e per Vibo 243 test (H 0, Territorio 242, Operatori 0, Rientri 1). Inoltre vi sono 137 noti positivi: 64 per Catanzaro, 9 per Crotone e 64 per Vibo. Negativi 661. A eseguire i tamponi per la zona centrale della Calabria è il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.