Sospesa sino all’8 febbraio la didattica in presenza di una classe della scuola media Pascoli

In seguito alla comunicazione di un caso di positività al Covid di uno studente, rilevato tramite tampone molecolare dell’Asp, il sindaco Sergio Abramo ha firmato un’ordinanza che sospende, dal 29 gennaio e fino all’8 febbraio, l’attività didattica in presenza in una classe della scuola secondaria di primo grado del plesso “Pascoli” – istituto comprensivo “Pascoli-Aldisio”.