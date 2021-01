Riccio: “Due piani villa Bianca come centro Covid che senso ha?”

“Mio malgrado – scrive il consigliere comunale Eugenio Riccio-, sono ancora una volta costretto a segnalare all’opinione pubblica il totale caos che regna in città e, credo, anche in Regione, per ciò che riguarda la gestione delle iniziative anti-Covid, che ritengo frutto di improvvisazione, negligenza e cialtroneria.

Se a Catanzaro il Comune è costretto a sostituirsi a un’Asp assente, impalpabile e senza più giustificazione alcuna, mi preme mettere i puntini sulle “i” su un’altra vicenda che denota plasticamente tutta l’approssimazione che oggi si registra nel settore della lotta al Covid: mi riferisco all’iniziativa del presidente facente funzioni Spirlì che ha riservato due piani di villa Bianca per pazienti Covid a “bassa intensità”.

Faccio, allora, alcune considerazioni, la più importante delle quali è la seguente: siamo passati dalla creazione di un centro Covid regionale a due piani soltanto.