Coronavirus, monitoraggio Iss: lieve peggioramento in Italia, in Calabria Rt stabile (0.81)

L’Rt nazionale dovrebbe restare anche questa settimana allo 0.84. Secondo quanto si apprende e’ questo il valore che la cabina di regia sta valutando nel monitoraggio settimanale sul Covid in Italia con i dati Iss-Ministero della Salute. La Calabria dovrebbe avere un Rt identico a quello della scorsa settimana ovvero 0.81 compatibile con una conferma della zona gialla. Secondo la bozza del Monitoraggio nazionale, questa settimana si osserva un lieve peggioramento del livello generale del rischio, con un aumento nel numero di Regioni a rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020.

Complessivamente, sono tre le Regioni/PPAA con una classificazione di rischio alto (era una la settimana precedente), 11 con rischio moderato (di cui una ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e 7 con rischio basso. Una Regione (Umbria) e una PA (Bolzano) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2. Le altre Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo uno, ma 5 regioni riportano il valore medio attorno all’1 (Abruzzo 0,99 -CI: 0,99-1,05; FVG 1,03 CI: 0,99-1,08;, Liguria 0,95 CI: 0,89-1,00; Marche 0,95 CI: 0,86-1,05; Toscana 0,98 CI: 0,93-1,03).

L’Italia si trova in un contesto «preoccupante – si legge nella bozza del monitoraggio settimanale della Cabina di regia – per il riscontro di varianti virali di interesse per la sanità pubblica in molteplici regioni che possono portare ad un rapido incremento dell’incidenza».