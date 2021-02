Coronavirus: sono 27 i nuovi casi per l’area centrale della Calabria

Sono in totale 316 i test molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore per l’area centrale della Calabria. I nuovi casi positivi sono 27 (17 per il Catanzarese; 10 per la provincia di Vibo). Sono stati eseguiti per Catanzaro e provincia 234 test (H 116, Territorio 115, Operatori 2, Rientri 1); per Vibo e provincia 82 (H 0, Territorio 82, Operatori 0, Rientri 0). Inoltre vi sono 62 noti positivi: 33 nel Catanzarese, 29 nel Vibonese. I negativi sono 227.

I test Antigenici rapidi immunocromatografici sono stati in totale 10 (0 positivi).

Test Antigenici in immunofluorescenza: totali 0 (0 positivi).