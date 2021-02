Contagi Covid-19 a Girifalco, due casi accertati nel comune e uno di una non residente

Due casi positivi accertati tramite test molecolare; zero quarantene obbligatorie (esclusi i due casi positivi) e una docente positiva al Covid 19 non residente a Girifalco. È questa la situazione Covid a Girifalco dove stamattina è stata effettuata l’attività di triage per i docenti e gli studenti dell’Istituto Tecnico di via dei Glicini, presso cui insegna l’insegnante risultata positiva.

I 53 test hanno dato tutti esito negativo Nella giornata di domani sarà, pertanto, revocata l’ordinanza emessa dal sindaco relativamente alla sospensione delle attività didattiche in presenza dell’Istituto Tecnico per consentire il rientro già da martedì.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro, ha voluto ringraziare i professionisti e i volontari che hanno consentito lo svolgimento dell’attività di screening: Enzo Defilippo, Caterina Deieso, Antonio Marinaro, Stefano de Stefani, Antonio Marinaro, Rosaria Bongarzone, Paolo Migliazza, Laura Ielapi e la Prociv per il ripristino della tenda del triage.