Coronavirus Pugliese-Ciaccio: undici nuovi contagi in provincia di Catanzaro, 45 nel Vibonese

Casi di Covid 19 in aumento in provincia di Catanzaro secondo almeno quanto riportato dall’ultimo report del laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio. In tutto sono undici i nuovi contagi accertati nelle ultimi 24 ore su 222 tamponi molecolari processati. In lieve flessioni ma su livelli piuttosto elevati i nuovi casi nel Vibonese, ieri erano 60 oggi 45 (su 243 test analizzati).