Coronavirus Pugliese-Ciaccio, sedici nuovi positivi tra Catanzaro e Vibo

Due nuovi contagi da Covid 19 in provincia di Catanzaro, quattordici in provincia di Vibo Valentia nelle ultime 24 ore. Lo si desume nell’ultimo report dell’azienda Pugliese-Ciaccio che dà un resoconto sui tamponi processati nel laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio. In tutto sono stati analizzati 240 campioni di soggetti residenti nel Catanzarese e 145 del Vibonese. Una incidenza complessiva quindi inferiore al 5% anche escludendo i test antigenici tra i quali comunque, tra ieri e oggi, non state riscontrate nuove positività.