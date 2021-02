Coronavirus Squillace, altri quattro contagi accertati con tampone rapido

Altre quattro casi di positività al Covid 19 accertati con test antigenico rapido nel comune di Squillace. Lo rende noto il sindaco Pasquale Muccari che su Facebook annuncia che questa mattina ha “firmato 4 ordinanze di quarantena obbligatoria per positivi a test rapido Covid-19, rispettivamente 2 per Squillace capoluogo e 2 per Squillace lido.

Una positività riguarda un alunno frequentante la scuola media di Squillace lido e in seguito ad una riunione con il dirigente scolastico ho disposto la chiusura del plesso secondario di Squillace lido”.

Sale quindi a sette il numero dei contagi riscontrati che dovranno essere confermati con i tamponi molecolari disposti dall’Asp.