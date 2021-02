Covid, sospese lezioni in una scuola secondaria di Borgia. Ma solo a scopo precauzionale

Visti i casi di positività al covid-19 riscontrati in una scuola secondaria di Squillace Lido.

Considerato che la Dirigente scolastica mi ha appena informato, per le vie brevi, che alcuni insegnanti della scuola secondaria di Roccelletta insegnano anche nell’istituto scolastico di Squillace interessato dal suddetto caso di positività.

Ho deciso di sospendere, a scopo precauzionale la didattica in presenza della scuola secondaria di primo grado di Roccelletta per le giornate di domani 24/02 e giovedì 25/02 salvo diverse determinazioni derivanti dall’evolversi degli eventi.

Lo rende noto il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco.

che chiarisce “che al momento non risultano positività accertate o presunte che riguardino il corpo insegnanti, il personale o gli studenti di Roccelletta. La misura non vuole creare allarmismi ma rientra nel modo di operare mio e dell’Amministrazione Comunale di Borgia che lavoriamo cercando di ridurre al minimo i rischi e prevenendo quanto più possibile le situazioni di potenziale contagi”.