Coronavirus, sale a 1.01 l’indice di contagiosità in Calabria

Aumenta da 0.76 a 1.01 l’indice di contagiosità Covid in Calabria nell’ultima settimana secondo i dati della Cabina di Regia dell’Iss Ministero della Salute. La classificazione complessiva di rischio è definita moderata. Attorno 1 l’indice di contagiosità complessivo nazionale. La nostra regione è al limite tra zona gialla e arancione ma è probabile la conferma della gialla. Ecco i dati regione per regione per come riportati dal quotidiano Repubblica.it

Abruzzo 1,13 (1,07 – 1,17) e rischio alto, Basilicata 1,51 (1,26-1,79) e rischio moderato, Calabria 1,01 (0,9-1,12) e rischio moderato, Campania 1,04 (0,96-1,13) e rischio moderato con alta probabilità di progressione, Emilia-Romagna 1,1 (1,07-1,13) e rischio moderato con alta probabilità di progressione, Friuli Venezia Giulia 0,83 (0,79-0,88) e rischio moderato, Lazio 0,94 (0,91-0,97) e rischio basso, Liguria 0,94 (0,88-0,99) e rischio basso, Lombardia 0,82 (0,79-0,84) e rischio alto.

Marche 0,98 (0,88-1,09) e rischio alto, Molise 1,11 (0,8-1,45) e rischio moderato con alta probabilità di progressione, Piemonte 1,02 (0,98-1,05) e rischio alto, Provincia di Bolzano 0,92 (0,89-0,96) e rischio moderato, Provincia di Trento 1,07 (1-1,14) e rischio moderato con alta probabilità di progressione, Puglia 0,95 (0,92-0,98) e rischio basso, Sardegna 0,68 (0,61-0,74) e rischio basso.

Sicilia 0,71 (0,67-0,75) e rischio basso, Toscana 1,19 (1,15-1,25) e rischio moderato con alta probabilità di progressione, Umbria 1,07 (1,02-1,12) e rischio alto, Val d’Aosta 0,94 (0,67-1,26) e rischio basso, Veneto 0,97 (0,94-1,01) e rischio moderato.