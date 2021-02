Coronavirus Pugliese-Ciaccio: sette nuovi casi in provincia di Catanzaro, 32 nel Vibonese

Sono sette i nuovi contagi di Coronavirus in provincia di Catanzaro diagnosticati dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio nelle ultime 24 ore. Il dato viene riportato nell’ultimo report. In tutto 328 i tamponi molecolari processati. Sono invece 32 i nuovi contagi dal Vibonese su 191 per un totale quindi di 39 casi su 519.