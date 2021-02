Docente e alunno della Vivaldi positivi al Covid, il dirigente rimodula le attività per alcune classi

Il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Vivaldi, Maria Antonietta Crea, ha reso noto che : “In considerazione della comunicazione della positività al test del tampone molecolare per la rilevazione dell’infezione da SARS-CoV-2 di un alunno e di un docente della Scuola Secondaria I grado; attivate le procedure previste dai protocolli dell’I.C. “V. Vivaldi” e ministeriali, in attesa di ulteriori disposizioni da parte del Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, sentito il parere dell’ASP competente, si rende necessario attivare alcune misure in via precauzionale: avvio della didattica digitale integrata per le classi 2B – 3B – 1C – 3C – 2D – 3D – 1F – 1G della scuola secondaria di I grado, la rimodulazione, in via provvisoria e per il tempo strettamente necessario dell’orario scolastico delle altre classi, al fine di effettuare la nomina di eventuali supplenti indispensabili ad assicurare il regolare svolgimento delle lezioni e la imprescindibile vigilanza”.