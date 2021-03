Coronavirus Pugliese-Ciaccio: quattro nuovi casi in provincia di Catanzaro, 17 nel Vibonese

Quattro casi nuovi casi in provincia di Catanzaro, 17 nel Vibonese sono stati riscontrati nelle ultime 24 ore dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio. In tutto 193 i tamponi molecolari processati – come ogni lunedì un numero inferiore alla media -di questi 106 nel Catanzarese. In aggiunta questi anche i test antigenici di ultima generazione, in tutti 158, risultati tutti negativi. I numeri si appredono dall’ultimo report.