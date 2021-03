Covid, focolaio viale Isonzo: in tutto 216 soggetti in quarantena tra positivi e contatti negativi

Sale il numero delle quarantene firmate dal sindaco Sergio Abramo e collegate al focolaio Covid di viale Isonzo. Al momento sono 216 i soggetti a cui sono state notificate da lunedì alle 18.30. Parliamo è bene ribadirlo per non ingenerare confusione di soggetti in quarantena non tutti positivi già accertati ma comprendenti anche i loro contatti.

Intanto in attesa che vengano in processati altri tamponi – anche oggi è proseguito lo screening – restano una cinquantina, precisamente 48, i contagi riscontrati nel quartiere Rom di Catanzaro Sud negli ultimi giorni, tra questi sette i ricoverati in ospedale, sei in cura al nosocomio di Catanzaro e uno a Vibo Valentia.

Secondo quanto si è appreso è arrivato l’ok dalla Regione Calabria per il trasferimento di almeno parte dei sottoposti a quarantena al Covid Hotel. Per la gestione di tale trasferimento domani il sindaco Abramo contatterà la Protezione Civile Regionale.