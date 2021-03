A Sellia marina vaccinazioni contro il Covid-19 per gli over-80. Allestiti i locali della parrocchia

A Sellia Marina è cominciata questa mattina la campagna vaccinale per gli over 80. Sono più di 500 gli anziani che tra oggi e i prossimi giorni riceveranno la prima dose del vaccino Pfizer contro il Covid-19. Molti si sono presentati al punto di vaccinazione allestito nei locali dell’Oratorio S.Nicola della Parrocchia SS. Rosario, in località Giglio, altri verranno raggiunti domiciliarmente dal loro medico curante. E sono stati proprio i medici di base del paese, assieme ai membri dell’amministrazione comunale, ai vigili, ai volontari dell’Avis e dell’Oratorio a coordinare e gestire le quattro postazioni per i vaccini.

«È stata una giornata davvero emozionante» sono state le parole del primo cittadino selliese Francesco Mauro che ha continuato: «Questo è uno dei primi centri vaccinali territoriali che è stato aperto ed ha funzionato tutto alla perfezione. Mettere in piedi tutto ciò non è stato facile ma grazie all’aiuto delle associazioni, delle farmacie, dell’esercito e di tanti altri attori locali, ce l’abbiamo fatta. E la soddisfazione è tanta sia per noi che per i nostri anziani».

Per i parroci della comunità di Sellia Marina, Don Raffaele Rimotti e Don Giuseppe Cosentino «accogliere la richiesta che l’Oratorio parrocchiale diventasse punto vaccinazione Covid-19 è stata una gioia. Dove di solito si riuniscono i bambini, ragazzi, i giovani hanno preso il posto i nostri nonni. Il nostro grazie va a quanti hanno reso possibile tutto ciò e ci associamo ai ringraziamenti del Sindaco Francesco Mauro, in particolare ringraziamo il nostro vescovo monsignor Vincenzo Bertolone per aver dato seguito alla nostra proposta».