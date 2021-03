Caos scuola e Covid, oggi alle 18.30 puntata speciale di Monitor

“Caos scuola”. E’ questo il titolo della nuova puntata di Monitor che andrà in onda oggi, alle ore 18:30, e che cercherà di far luce sul “balletto” delle chiusure e riaperture delle scuole a colpi di ordinanze (del presidente facente funzioni, Nino Spirlì) e decreti (del Tar coinvolto dai ricorsi di alcuni genitori).

Una situazione che sta causando non poche problematiche e che fa vivere nella precarietà più assoluta ragazzi, famiglie e docenti. Se ne parlerà in studio con tanti ospiti: tra questi l’avvocato Giuseppe Pitaro, Mimmo Denaro, Segretario Generale regionale FLC – GIL Calabria, l’educatore e giornalista Vincenzo Merante, il docente Massimiliano Lepera. Come sempre, con la possibilità di dire la vostra attraverso la nostra pagina facebook.