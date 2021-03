Coronavirus Pugliese-Ciaccio, 35 nuovi contagi dalla provincia di Catanzaro

Sono trentacinque i nuovi casi di Covid 19 in provincia di Catanzaro registrati oggi dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese Ciaccio. Sale al 10% la percentuale di positività dei tamponi molecolari processati che sono stati in tutto 350. Analizzati anche campioni dal Vibonese in tutto 124 con sedici positività. Nessun caso accertato infine negli ultimi 119 tamponi antigenici eseguiti.