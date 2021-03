Sono 28 i nuovi contagi di Covid 19 in provincia di Catanzaro che risultano dall’ultimo report del laboratorio di Microbiologia e Virologia del nosocomio catanzarese. Nell’ultimo report si dà il resoconto di 413 tamponi molecolari processati nel Catanzarese. Picco di nuovi casi nel Vibonese: in tutto 133 positività in 514 test.