Coronavirus Soverato, stretta a mercato e luoghi di aggregazione

l sindaco Ernesto Alecci ha firmato una nuova ordinanza disponendo la sospensione del mercato settimanale, non alimentare, per il prossimo venerdì 12 marzo; durante i giorni di sabato 13 e domenica 14 marzo la chiusura al pubblico di tutti i luoghi di aggregazione, giardini, aree verdi comunali, orto botanico, pineta, parchi gioco, spiagge, campi sportivi, piazze e lungomare fatta eccezione per personale autorizzato.