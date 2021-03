Focolaio di Viale Isonzo, da molti parti si invoca la dichiarazione di microzona rossa. Ma il problema non è solo il Covid

In previsione della riunione convocata in prefettura che vedrà coinvolti, oltre al rappresentante del governo, sindaco Abramo, Asp, Forze dell’ordine e Protezione civile per fare il punto sul focolaio in atto a viale Isonzo, si moltiplicano gli attestati di preoccupazione da parte degli stessi residenti che notano e riferiscono circostanze incresciose, non consentite e da non consentire.

Del problema si è ampiamente parlato nel Consiglio comunale odierno che, se pur compresso proprio in ragione della necessaria presenza del primo cittadino ai tavoli decisori, ha evidenziato in molti interventi lacune e suggerito possibili misure di prevenzione e contrasto. Lo stesso sindaco Abramo ha riferito, notiziando della riunione, della sua decisione già attuata di chiusura delle scuole che insistono nell’area, e riportando numeri che appaiono però già superati. Abramo ha quantificato in una cinquantina i casi già accertati, ma il dato è ormai vecchio di qualche giorno. Se a questo sfasamento temporale si aggiunge quanto nel quartiere è di dominio pubblico, che i positivi vanno tranquillamente a spasso non solo in zona ma dovunque vogliano, è credibile avvalorare la sensazione che i positivi reali siano allo stato di più.

Quanto, una organizzazione normale dovrebbe appurarlo attraverso un tracciamento puntuale e completo dei residenti nel focolaio, come suggerito in Consiglio da varie parti, per esempio da Eugenio Riccio. Il consigliere ha tra l’altro richiesto la creazione di una microzona rossa che potrebbe essere di fatto chirurgica, nel senso che si potrebbe anche evitare di chiudere Viale Isonzo in toto, essendo questa una importante strada di collegamento intracittadina.

Circoscrivendo al massimo l’area rossa, sarebbe anche possibile, sostiene Riccio, avviare una campagna di tamponamento in loco con una struttura mobile, dai cui risultati partire per le decisioni successive. Che sono sia di ordine sanitario che di ordine pubblico, poiché è pacifico che il positivo che va in giro impunemente per la città, come ha d’altra parte ammesso lo stesso sindaco riportando le informazioni ricevute dall’Asp. Cosa in sé gravissima, perché chi è consapevole di essere positivo non può certo uscire dal suo domicilio, pena denuncia immediata.

Né si può pretendere che le forze dell’ordine vadano in giro chiedendo di declinare, oltre le generalità, anche lo stato di positività o meno al Covid. Salvo, appunto, nelle limitazioni imposte dalla dichiarazione di zona rossa, micro o maxi che sia.

Ad aggravare il quadro, anche paesaggistico, del quartiere, la constatazione che si va accumulando presso i contenitori, e anche no, la spazzatura, come da fotografie allegate. Anche questa è una segnalazione che dovrebbe trovare spazio nella riunione di prefettura, chiamata a dimostrare che la catena della deresponsabilizzazione può trovare giusto termine.