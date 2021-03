Coronavirus, Calabria ancora con Rt inferiore ad 1 ma sarà con ogni probabilità in zona aranione

Sono solo 4 le regioni e PA (Calabria, PA Bolzano, Sardegna e Umbria) con Rt, indice contagiosità Covid, puntuale settimanale sotto 1. La Sicilia si ferma a 1. Le altre 16 hanno un indice di trasmissibilità sopra 1. La media nazionale è 1.16.

Andando nel dettaglio la Calabria è a 0.83, aumento lieve rispetto alla scorsa settimana ma viene confermata la tendenza alla progressione e il rischio moderato e quindi dovrebbe passare in zona arancione. Il valore più alto è in Basilicata con 1.53 e in Campania con 1.5.

Il Friuli Venezia Giulia registra un Rt di 1.39, l’Emilia Romagna 1.34, il Piemonte 1.41, il Lazio 1.31 e la Lombardia a 1.3. Nello scorso monitoraggio le regioni con Rt sopra 1 erano 10.