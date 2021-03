Covid 19, aumento di contagi a Montepaone. Sindaco chiude scuole, parchi e luoghi di aggregazioni in genere

In seguito all’aumento dei contagi il sindaco di Montepaone Mario Migliarese ha sospeso con ordinanza le attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado a decorrere da domani fino al 31 marzo. La chiusura non vale per gli asili nido (0-3 anni) che rimarranno aperti.

Chiusi fino alla stessa data anche aree verdi comunali, parchi gioco, piazze, spiagge, lungomare, giardini e luoghi di aggregazione in genere.