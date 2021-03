Via libera Astrazeneca anche il Calabria. Si riparte da dove ci si era interrotti

Dopo il via libera dell’Ema, torna disponibile anche nella nostra regione il vaccino Astrazeneca, utilizzato, in questa fase, soprattutto per forze dell’ordine e insegnanti. Adesso, ha detto il commissario alla sanita’ in Calabria Guido Longo “si riprendera’ regolarmente dall’ultimo effettuato”. Per il personale docente e non docente si procedera’ seguendo gli elenchi che sono gia’ in possesso dell’Asp.

Alle 15.31 di oggi, secondo i dati pubblicati sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco, in Calabria sono state somministrate 184.659 dosi sulle 264.400 disponibili, pari al 69,8%. Su questo dato, pero’, pesa il blocco, venuto meno oggi, del vaccino Astrazeneca e la quantita’ ridotta di forniture ricevute nella regione, circostanza evidenziata un po’ in tutte le Asp della regione. (ANSA).