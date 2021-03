Aumento casi Covid in scuole. Su segnalazione Asp Comune chiude istituti da lunedì 22 sino al 6 aprile. In classe il 7

Su segnalazione dell’Asp di Catanzaro, che in una nota ufficiale ha sottolineato “l’aumento dei casi di positività al Covid 19 all’interno delle varie scuole”, il sindaco Sergio Abramo ha disposto, con un’apposita ordinanza, la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole comunali di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi servizi educativi per l’infanzia e scuola pubblica dell’infanzia pubblici e privati, nonché ludoteche e asili nido pubblici e privati, da lunedì 22 a mercoledì 31 marzo.

Il ritorno in presenza fra i banchi, considerando la chiusura per Pasqua a partire dall’1 aprile, è previsto per il 7 aprile. La decisione del primo cittadino è stata condivisa con i capigruppo e col presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni.

Per motivare la necessità di chiudere gli istituti scolastici, l’Asp ha evidenziato come “la Calabria ricade in zona arancione con le conseguenti restrizioni”. L’azienda sanitaria provinciale ha anche fatto riferimento “all’approssimarsi delle vacanze pasquali nel cui periodo sarà attuato il lockdown nazionale”. Nell’ordinanza è raccomandato, ove possibile, di attivare la didattica digitale integrata.