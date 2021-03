Casi di positività Covid, il sindaco chiude attività commerciali a Palermiti

Tutte le attività commerciali compresi bar e ambulanti con l’eccezione dei negozi che vendono beni dei generi alimentari e prima necessità e farmacie resteranno chiuse da oggi sino a nuova comunicazioni nel territorio di Palermiti.

Lo dispone il sindaco Emanuele Domenico con apposita ordinanza.

In un videomessaggio ha precisato che sono stati accertati alcuni casi di positività in paese appartenenti in particolare a due nuclei familiari. I contagiati si trovano in isolamento domiciliare.

Nel pomeriggio sono stati eseguiti i primi test antigenici. Su 70 tamponi sono risultate positive altre 4 persone. Si è proceduto, inoltre, alla sanificazione dell’intera struttura adibita a Scuola e Municipio.