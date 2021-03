Coronavirus Calabria: impennata dell’indice di contagiosità ma scongiurata la zona rossa

Resta in zona arancione la Calabria anche se l’Rt puntuale sale all’1.36 contro lo 0.83 della scorsa settimana. La regione, inoltre, viene classificata in uno scenario di tipo 2 con valutazione complessiva del rischio moderata ad elevata probabilita’ di progressione.

E non si arresta la crescita dei ricoveri. Nelle ultime 24 ore sono stati 9 i nuovi ingressi, 6 in area medica (300) e 3 in terapia intensiva (36), con tassi di occupazione – secondo Agenas – rispettivamente del 33% (+1%) e del 24% (+2), entrambi al di sotto della soglia di saturazione. Oggi e’ ripresa anche la somministrazione del vaccino Astrazeneca dopo la sospensione cautelare decisa dall’Ema.

Alle 19.31 di stasera, secondo il sito dell’Agenzia italiana del farmaco, in Calabria sono state somministrate 190.243 dosi sulle 285.460 disponibili, pari al 66,6%. Gli over 80 vaccinati sono 44.561.