Vaccini per over 60 e 70, il volantino è falso

E’ diventato virale anche in Calabria. Condiviso migliaia di volte, ma falso. Assolutamente falso.

Si tratta di un volantino che informava sulle “prossime fasi” del “piano regionale vaccinale”. Nel foglio – sul quale non c’è nessun timbro o logo di alcuna Regione, men che meno quello della Regione Calabria, – erano riportate le date per la prenotazione degli over 60 e degli over 70, che al momento non sono ancora stati coinvolti nella campagna vaccinale.

La prima Regione ad aver lanciato l’allarme è stata la Regione Lombardia: “Purtroppo sta circolando in rete questa comunicazione ingannevole e che non corrisponde al vero. Non appena sarà possibile prenotare la vaccinazione anche per tutte le categorie attualmente non comprese nella programmazione del ministero della Salute”

Al momento tutte le comunicazioni ufficiali e reali sulla campagna di vaccinazione in Calabria sono quelle riportate nei comunicati ufficiali e sul sito della Regione Calabria