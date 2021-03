Scuole, ricorso al Tar anche contro l’ultima ordinanza del sindaco Abramo

Nuovo ricorso presentato da un gruppo di genitori che chiede la sospensione dell’ordinanza con cui il sindaco Sergio Abramo ha chiuso gli istituti di ogni ordine e grado in seguito alle ultime precisazioni dell’Asp di Catanzaro.

L’Azienda sanitaria provinciale aveva invitato allo stop della didattica in presenza per via dell’aumento dei contagi di Coronavirus, 53 secondo quanto comunicato, ma anche alla difficoltà di tracciamento e le criticità relative al personale. I giudici amministrativi si pronunceranno forse già domani.