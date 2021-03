Coronavirus in provincia di Catanzaro, aumenta il numero dei positivi a Botricello e Chiaravalle

Registriamo che tra venerdi e sabato altre 25 persone hanno contratto il covid 19, che fanno aumentare a 63 i casi di positività nel nostro comune. Lo rende noto il sindaco di Botricello Michelangelo Ciurleo Di questi nostri 63 concittadini 5 sono ricoverati in ospedale.

Sono numeri preoccupanti che evidenziano una emergenza sanitaria da non sottovalutare assolutamente e da affrontare con razionalità e senso di responsabilità. Lo abbiamo detto spesso, il problema del Covid non è tanto la letalità, quanto la grande contagiosità, che rischia di portare a saturazione il sistema sanitario e dunque di privare poi di cure i più fragili, malati di Covid o di altre patologie.

Per contenere la curva del contagio, servono, da parte di tutti noi, comportamenti attenti e rispettosi. È nostro dovere continuare a perseverare nel mettere in atto tutte le cautele che ormai conosciamo bene, in ogni occasione, per tutelare noi stessi e gli altri, specialmente le persone più fragili e gli anziani che vanno preservati e protetti.

In questo particolarissimo momento è cruciale il contributo che può dare ciascun cittadino, ciascuna famiglia

Per questo è necessario e fondamentale limitare al massimo le nostre consuete attività, rispettare le misure igienico-sanitarie e ridurre significativamente le nostre relazioni interpersonali. È importante evitare luoghi affollati ed, in generale, evitare contatti interpersonali non indispensabili. Ai giovani, che a volte sottovalutano l’importanza di alcuni gesti semplici ma importantissimi, chiedo di fare più attenzione alle norme di sicurezza.

Mi rivolgo ai genitori, perché si facciano esempi convincenti nei confronti dei bambini e dei ragazzi per un puntuale rispetto delle regole e siano i primi a vigilare.

Ora più che mai mi appello ad un forte senso di responsabilità e di coscienza civica che ci aiuti a salvaguardare la salute nostra, dei nostri cari e dei nostri concittadini. Ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. Oggi è il momento di impegnarci per proteggere noi stessi, le nostre famiglie e la nostra comunità, fiduciosi che questi sacrifici saranno ripagati.

Grazie a tutti per la vostra vicinanza e collaborazione.

Nuove positività anche a Chiaravalle. Lo rende noto il sindaco Domenico Donato che nel video in basso parla di quattro nuovi contagiati di cui tre bambini.