Coronavirus Pugliese-Ciaccio, è 101 il dato corretto dei nuovi casi in provincia di Catanzaro

Impennata di contagi Covid 19 accertati in provincia di Catanzaro dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio. Sono in tutto 101 (e non 99 come in un prmo tempo comunicato)le nuove positività riscontrate nelle ultime 24 ore su 595 tamponi molecolari eseguiti e processati. Il report odierno segnala anche 31 (e non 33 come prima comunicato) nuovi casi dalla provincia di Vibo su 186 test.