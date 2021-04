Coronavirus

Vaccini Covid, Calabria ultima in Italia. Le somministrazioni della categoria “altrI” salgono al 27%

Oltre 82mila gli over 80 ma sono di poco inferiori i soggetti che non vengono inseriti in una categoria omogenea e definita. Operatori sociosanitari ancora inferiori

Più informazioni su Catanzaro









In Calabria sino alle 6 di questa mattina sono state somministrate 293.091 dosi di vaccini anti covid su 371950 consegnate. La percentuale è la più bassa d’Italia (78.8%) molto lontano dalla media nazionale dell’86.6 per cento. La nostra regione è l’unica ad avere inoculato meno dell’80 per cento dei sieri ricevuti. Entrando nel dettaglio le dosi sono state somministrate a donne nella maggioranza dei casi (quasi 153mila) mentre la categoria piu immunizzata è quella tra gli 80 e gli 89 anni con 82mila. Settantottomila le dosi somministrate al personale sanitario un po’ meno dei 79mila inseriti nella eterogenea e in parte indefinita categoria “altri”, ormai quasi il 27%.