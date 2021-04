Mancano davvero poche ore alla data fissata per l’inaugurazione dell’ente fiera come hub vaccinale della provincia di Catanzaro. I lavori vanno avanti spediti per rispettare la data del 12 aprile fissata durante il sopralluogo del generale Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid e il capo della Protezione Civile Curcio.

(In basso l’articolo sulla visita di Curcio e Figliuolo all’ente fiera)

Seicento le persone che potrebbero essere vaccinate in un giorno dal personale che, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere lo stesso reclutato con bando della Prociv.