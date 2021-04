Mascherine non conformi alla legge sequestrate da Gdf, Regione vieta utilizzo. Ecco i modelli

In una lettera inviata ai direttori delle aziende sanitarie provinciali e ospedaliere calabresi e per conoscenza al presidente della Regione Spirlì, il commissario Sanità Longo e il dirigente dipartimento salute Brancati il soggetto delegato all’emergenza Covid e responsabile protezione civile Fortunato Varone

“a seguito alla comunicazione pervenuta da parte della Guardia di Finanza di Gorizia riguardante il sequestro dei Dispositivi di Protezione Individuale risultati non conformi alle normative vigenti, svolta in collaborazione con l’attuale Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, dispone il blocco immediato dell’utilizzo dei dispositivi di seguito elencati distribuiti tramite la Protezione Civile Regionale. Questi i dodici modelli indicati da Varone nella comunicazione protocollata 163250 siar del 09.04.2021

1) FACCIALE SCYFKZ KN95 GB2626-2006 FILTRANTE FFP2 S/VALVOLA DPI MONOUSO

2) FACCIALE (UNECH KN95) FILTRANTE FFP2 S/VALVOLA DPI MONOUSO

3)FACCIALE (ANHUI ZHONGNAN) FILTRANTE FFP2 GB2626-2006 EN149 S/VALVOLA DPI MONOUSO

4)FACCIALE (JY-JUNYUE) FILTRANTE KN95 GB/2626-2006 EN 149 FFP2 S/VALVOLA DPI MONOUSO

5) FACCIALE (WENZHOU XILIAN) FILTRANTE FFP2 KN95 GB2626-2006 EN 149 S/VALVOLA DPI MONOUSO

6)FACCIALE (ZHONGKANG) FILTRANTE FFP2 KN95 GB2626-2006 EN 149 S/VALVOLA DPI MONOUSO

7) FACCIALE WENZHOU HUASAI FILTRANTE KN95 GB/2626-2006 EN 149 FFP2 S/VALVOLA DPI MONOUSO

8) MASCHERINE FILTRANTI WENXIN FFP2 – KN 95 PRODOTTE DALLA TONGCHENG WENXIN LABOR PROTECTION PRODUCTS CO. LTD

9) FACCIALE – MASCHERINE FILTRANTI Bl. WEI KANG. CE. 1282 – 9600 TYPE FILTER RESPIRATOR PRODOTTE DALLA YIWU BIWEIKANG LABOR PROTECTION PRODUCTCO. LTD

10) FACCIALE (SIMFO KN95 – ZHYI – SURGIKA) FILTRANTE FFP2 DPI S/VALVOLA DPI EN 149 MONOUSO PER PROTEZIONE, DISTRIBUITE DALLA SOCIETÀ’ SURGIKA SRL CON SEDE IL LEVANTE BUCINE (AR)

11)FACCIALE (WENZHOU LEIKANG) FILTRANTE FFP3. S/VALVOLA EN 149, PRODOTTE DALLA WENZHOU LEIKANG MEDICAL T ECNOLOGY CO. LTD

12) FACCIALE (XINNUOZI) FILTRANTE FFP3 S/VALVOLA GB2626-2006 EN149, PRODOTTE DALLA HAINING NUOZI MEDICAL EQUIPEMENT CO. LTD

Le mascherine oggetto del sequestro, eventualmente presenti nelle diverse unità operative – si legge ancora nella comunicazione—, dovranno confluire a livello centralizzato aziendale presso un unico magazzino. Le stesse dovranno essere poste immediatamente in quarantena, catalogate ed elencate su apposito documento (specificando tipologia, quantità totale dei dpi e numero di colli) a firma delle Direzioni Generali/Direzioni Sanitarie entro e non oltre le ore 15:00 del 13 aprile secondo le disposizioni indicate nel dettaglio.