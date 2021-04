La donna positiva di Botricello ha dato alla luce una bimba sana e negativa al virus

Ancor prima di vedere la luce, è stata capace di evitare patologie e altre insidie.

La bambina di Botricello, figlia di una giovane donna positiva all’infezione pandemica, non solo sta bene e pesa tre chili e mezzo, ma non ha neppure il temuto virus: negativa.

La piccola creatura è nata poche ore fa presso nosocomio Pugliese- Ciaccio di Catanzaro tra la commozione di parenti e personale sanitario per un epilogo non proprio scontato.

Sta bene anche la mamma di Botricello e presto fara’ ritorno a casa e in dolce compagnia: già pronto il tanto atteso fiocco rosa.

Lieto fine come nelle favole per un momento che fa comunità : Botricello si commuove per una bambina che è simbolo della rivincita della vita sulla morte.