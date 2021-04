Reparto Covid a Villa Bianca, nelle prossime ore al via i ricoveri

Colloqui con il personale terminati da parte della direzione generale.

Cosenza in affanno e necessità di alleggerire il carico di ricoverati dalle strutture già esistenti. Si accelera sull’apertura dei reparti Covid nella struttura dell’ex Villa Bianca.

Tanto che potrebbe essere questione di ore l’avvio dell’assistenza ai pazienti in arrivo da Cosenza, in via prioritaria, e di tutti coloro che avranno bisogno di essere ricoverati a causa delle conseguenze del Covid.