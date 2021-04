Ricoveri all’ex Villa Bianca, Giuliano conferma la prossima fruibilità e parla di posti aggiuntivi anche al Policlinico

Manca davvero poco all’apertura del reparto Covid nella struttura dell’ex Villa Bianca.

La notizia, circolata già ieri sera, trova conferma nelle parole del Direttore Generale dell’azienda ospedaliera Mater Domini, Giuseppe Giuliano, il quale ha già pronto un piano di potenziamento dei posti al Campus.

Dieci per l’esattezza per la struttura di Germaneto, che dovrebbero essere già disponibili in settimana. Contestualmente la conclusione dei lavori a Villa Bianca, che consistono essenzialmente nella separazione dei percorsi.

Nel fine settimana la struttura dovrebbe essere fruibile per il ricovero di pazienti affetti da patologie Covid.