Laboratorio Pugliese-Ciaccio, la variante inglese Covid in provincia di Catanzaro è all’85%

Nelle ultime 24 ore il laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio ha processato 156 tamponi molecolari Covid relativi a soggetti della provincia di Catanzaro, in tutto 7 le positività. Numero in deciso calo rispetto ai giorni scorsi ma, come ogni lunedì, pochi anche i test eseguiti. Nessun tampone dal Vibonese.

Il laboratorio stesso ha oggi fornito i dati relativi al sequenziamento degli ultimi tamponi inseriti nello screening per le individuazioni delle varianti. Il dato riferito alla provincia di Catanzaro, aggiornato al 16 aprile, evidenzia che quasi l’85% delle positività analizzato sono legate alla cosiddetta variante inglese e al 14 per cento del ceppo originario. Per gli altri il sequenziamento è in corso. Il report relativo al Vibonese segnala invece una prevalenze della variante Uk di poco inferiore all’83%.