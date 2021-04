Anche Spirlì dice no al coprifuoco e lancia l’hashtag social

Il coprifuoco fissato alle 22, per contrastare la circolazione del Covid- 19, non piace. Non piace ai ristoratori, non piace alla gente comune, non piace a molti governatori delle Regioni. Non piace certamente a Nino Spirlì, presidente facente funzioni della Regione Calabria, che qualche minuto fa ha postato, sulla sua pagina social, un hashtag #nocoprifuoco.

Intanto, a giudicare dal numero di manifestazioni in programma nei prossimi giorni, la tensione sociale è oramai alle stelle e la ferma intenzione di non modificare la misura che al momento sembra davvero quella più penalizzante, non aiuta certo a stemprare gli animi.