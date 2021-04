Coronavirus Pugliese-Ciaccio, pochi tamponi eseguiti con quattro positività in provincia di Catanzaro

Pochi nuovi casi di positività ma anche pochi tamponi eseguiti come si evince dai report di ogni lunedì. Questa in sintesi la situazione contagio Covid 19 secondo quanto comunicato dal laboratorio di Microbiologia e Virologia del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. In tutto 4 i nuovi casi accertati in provincia di Catanzaro su 154 test eseguiti. Altri 3 tamponi provenienti dal Vibonese con un contagio riscontrato.