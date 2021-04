Riccio: “Commissario Longo, quando facciamo vaccinare disabili e genitori conviventi?”

“Non una sola delle dichiarazioni rilasciate dal commissario Longo dall’inizio di questa campagna vaccinale ha trovato seguito in un atto – scrive il consigliere comunale Eugenio Riccio -. Ma non vogliamo perderci in troppe parole per non rischiar di perder di vista il cuore del problema. Il commissario alla sanità, che davvero crediamo parli e agisca in buona fede, salvo renderci conto che non sa di cosa parla e ciò che realmente è necessario fare , aveva annunciato che le persone con disabilità avrebbero avuto accesso alla vaccinazione, unitamente a conviventi e caregiver (genitori e altre due persone del nucleo o comunque che avevano con loro un contatto diretto).

Di tutto questo oggi non si trova un solo provvedimento e men che meno la possibilità, su piattaforma, di accedere alla prenotazione.

Non sappiamo più a quale Santo votarci per far rispettare leggi e semplici regole di buon senso. Scopriamo che intere “caste” e non ce ne voglia nessuno per l’utilizzo di questo termine, sono state vaccinate a prescindere dalla loro reale necessità.

Ma ancor di più stupisce il silenzio delle associazioni che “in tempo di pace” fanno tanto rumore per rivendicare attenzioni che ritengono di non avere, ed “in tempo di guerra” tacciono, rifugiandosi in un silenzio che, al pari delle azioni non in linea con le regole, diventa complice delle storture di un sistema, quello sanitario, che in Calabria fa acqua da tutte le parti.”