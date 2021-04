Covid 19, il punto in alcuni centri della provincia di Catanzaro. Va meglio a Caraffa, restano 11 i contagiati di Sellia Marina

Sale da 60 a 64 il numero degli attualmente positivi a Squillace. Secondo quanto riportato dall’ultimo bollettino del Comune sono 35 i soggetti in isolamento fiduciario e sette le negativizzazioni. Diminuisce invece lievemente il numero dei casi attivi a Caraffa.

Sono ora 53 dopo aver superato quota 60 nei giorni scorsi. Nelle ultime 24 ore (dati aggiornati alla serata di ieri) si registra un nuovo tampone positivo e cinque guarigioni. Il sindaco ha comunque prorogato al 7 maggio la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Stabile la situazione a Sellia Marina dove i positivi sono 11 (nessuna variazione rispetto a 24 ore prima) di cui uno ricoverato in ospedale in terapia intensiva. Un ulteriore residente in quarantena per contatto con positivo.

A Lamezia Terme i nuovi positivi sono 57 (11 uomini, 11 donne, 11 nuclei familiari), con 43 guariti comunicati dall’Asp di Catanzaro al Comune. L’aggiornamento è comunque del pomeriggio di ieri.

Sono poi 22 le ordinanze per 46 persone in quarantena precauzionale, con i dati pubblicati online che continuano ad essere riferiti al periodo tra la seconda metà di martedì ed oggi. In tutto 450 i casi attivi.