Covid Botricello, tre decessi nella stessa famiglia. Muore anche Domenica Battesimo: stesso destino di madre e sorella

Scrivere di vittime del Covid è esercizio difficile , se poi a morire per la pandemia è la terza componente della stessa famiglia in tre settimane, le parole non sono all’altezza delle emozioni.

È successo a Botricello dove si è appena consumata una storia tragica. Poche ore fa, nel nosocomio Pugliese Ciaccio, è morta Domenica Battesimo, anni 54. Cinque giorni fa era morta la sorella di due anni più grande, venti giorni fa era spirata la madre. Tutt’e tre morte per il virus invisibile , tutt’e tre passate dal reparto di terapia intensiva di Catanzaro e da lì non sono più uscite.

Domenica viveva a Botricello e, come mamma e sorella, era molto stimata per umiltà, per onestà. Botricello, non si capacita: inverosimile quando accaduto. Sale a otto il numero delle vittime nel centro in provincia di Catanzaro.